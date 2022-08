Neue Marienkapelle: Ehenbichler schufen am Schlossberg einen Kraftort

Ehenbichl – Wie ein Wahrzeichen steht sie da, am Schlossberg über Ehenbichl: die neue Marienkapelle. Am Wochenende wurde sie von Dekan Franz Neuner und Altdekan Ernst Pohler im Beisein von zirka 400 Festgästen eingeweiht.

Leider war es ihm nicht vergönnt, die Verwirklichung seiner Pläne zu erleben. Das nahm sein Neffe Johannes Rid in die Hand. 2019 wurde mit dem Bau begonnen. Mit dem Einzug der Glocke in den Turm fanden die Arbeiten heuer im Juli ihren Abschluss.

Bürgermeister Wolfgang Winkler freut sich über das seltene Ereignis. „Wenn in letzter Zeit allzu oft über die Schließung und Umwidmung von Gotteshäusern geredet wird, ist es durchaus beeindruckend, wenn in unserer Gemeinde eine neue Kapelle entsteht. Zudem ist kein einziger Euro an öffentlichen Mitteln reingeflossen. Es haben nur freiwillige Helfer und Unterstützer mitgewirkt. Ich danke allen, die sich beim Bau der Kapelle eingebracht haben, in welcher Form auch immer. Und ich bin mir sicher, dass dadurch auch eine besondere Verbundenheit entstanden ist“, sagt der Bürgermeister mit Stolz. Dekan Franz Neuner bezeichnete die Kapelle als einen „Kraftort, der hoffentlich viele zum Verweilen einlädt und zum stillen Gebet“.