Rotes Kreuz installierte in Osttirol zehn „Dolo-Defis“

Das Rote Kreuz Osttirol arbeitet im Rahmen des überregionalen Projektes „Dolo-Defi“ gemeinsam mit den Partnern Landesrettungsverein Weißes Kreuz EO sowie Azienda ULLS 1 Dolomiti an der Verbesserung des Netzes von öffentlich zugänglichen Defibrillatoren. Bisher in Betrieben verschlossene Geräte sollen in beheizten Wandschränken auch für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Seit Anfang August ist die Installation von Defibrillatoren an zehn neuen Standorten (Sillian, Heinfels, Strassen, Untertilliach, zweimal in Assling, Lienz, Schlaiten, Prägraten, Gaimberg) abgeschlossen. Drei von fünf Schulungen haben bereits stattgefunden. (TT)