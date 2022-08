Altes Gerätehaus in Jerzens: Wenn die Feuerwehr zuerst heimmuss

Das alte Feuerwehrhaus in Jerzens ist nicht mehr zeitgemäß und hat auch zu wenig Platz für die Unterbringung der Einsatzkleidung.

Jerzens – „Wir sind eine der letzten Feuerwehren, deren Mitglieder ihre Einsatzkleidung zu Hause aufbewahren müssen“, lacht der stellvertretende Kommandant Daniel Grutsch. Tatsache ist, das Gerätehaus der Jerzner Feuerwehr „ist nicht mehr zeitgemäß“, wie Kommandant Fabian Schultes ergänzt. Es ist in die Jahre gekommen, weist Risse auf, dafür keine Spinde für die Mitglieder und letztlich fehlt sanitär gesehen auch ein Damen-WC. Die gute Nachricht: Der Gemeinderat hat einstimmig einen Grundsatzbeschluss gefasst. Die etwas schlechtere Nachricht: „Jetzt geht es um die Planung, dann um die Finanzierung und in vier Jahren können wir dann mit dem Bau beginnen“, so Bürgermeister Matthias Plattner.