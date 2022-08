„Junge Tiroler Volksschauspiele“: Gleichheit auf und abseits der Bühne

Telfs – Dass bereits Kinder und Jugendliche ihre Meinung zu gesellschaftskritischen Themen äußern und zudem erfolgreich auf der Bühne präsentieren können, haben am Wochenende die „Jungen Tiroler Volksschauspiele“ mit ihrem aktuellen Projekt bewiesen. Unter dem ambitionierten Motto „Be equal“ – einem Aufruf für Gleichstellung – führten sie nach einer dreiwöchigen Vorbereitungszeit ihr neues Stück im Kleinen Rathaussaal in Telfs auf. Schwerpunkte der jungen Produktion waren somit die Themen Gleichheit und Gleichberechtigung.

Gemeinsam mit der Theaterpädagogin Daniela Oberrauch entwickelten die Kinder und Jugendlichen eine halbstündige Vorstellung, in der sie die Gleichheitsfrage in verschiedenen Zeitepochen thematisierten. Von der Steinzeit bis hin zur Digitalisierung wurden verschiedene Missstände aufgezeigt und dem Publikum unterhaltsam vermittelt. Ob geschlechterspezifische Gehaltsdifferenzen, gelebtes Patriarchat oder die Rollenverteilung von Dame und König beim Gesellschaftsspiel-Klassiker Schach – die Neo-Theatermacher eröffneten so manche neue Blickwinkel.