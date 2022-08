Beim Überholen mit Auto kollidiert: Motorradlenkerin in Achenkirch verletzt

Achenkirch – Schwer verletzt worden ist am Dienstagabend eine Motorradlenkerin in Achenkirch. Der Unfall ereignete sich um 18.50 Uhr auf der Achensee Straße. Der Lenker eines Firmentransporters setzte dort in einer langen übersichtlichen Geraden zum Überholen eines Motorrads und eines vor diesem fahrenden Autos an. Als er auf gleicher Höhe mit dem Motorrad war, wollte jedoch auch die Motorradlenkerin das vor ihr fahrende Auto überholen.