Drei Tirolerinnen öffnen Herzen und Geldtaschen für die Ärmsten in Äthiopien

Seit 2008 engagiert sich Klaudia Kluckner aus Reith bei Seefeld für die Ärmsten der Armen in Äthiopien. Zunächst als One-Woman-Show, seit einigen Jahren stehen ihr Karin Norz aus Seefeld und Petra Albrecht aus Reith zur Seite. Die drei Frauen gründeten zur Verbesserung der Hilfe im Jahr 2019 den Verein „Birhan-ethiopia – Licht für Äthiopien“. Der Erfolg ist beeindruckend. Bislang wurden über 600.000 Euro an Spenden für das afrikanische Land gesammelt.

Trotz aller Widrigkeiten wurden die Bauarbeiten Ende 2021 wieder aufgenommen. „Aufgrund der Preisentwicklung mussten wir neu kalkulieren und errichten das Schulprojekt nun in mehreren Abschnitten“, erklärt Kluckner. Die erste Bauphase steht kurz vor dem Abschluss. Es fehlen „nur mehr“ 10.000 Euro. Angesichts des Krieges in Europa rücken die Nöte der Menschen in Afrika in der Wahrnehmung etwas in den Hintergrund. „Trotzdem bitten wir um Unterstützung. Jeder Euro hilft uns“, sagt Kluckner.