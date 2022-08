„Hoch Tirol Trail“: Prägraten reicht Nachbarn im Südtiroler Ahrntal die Hand

Prägraten am Großvenediger – Es wird eine kräftezehrende Wanderung am kommenden Samstag, zu der sich gut zwei Dutzend Frauen und Männer aus Prägraten am Großvenediger um 5.30 Uhr Früh aufmachen werden, um ihre Nachbarn auf der anderen Seite des Bergmassivs zu besuchen. Ziel des Fußmarsches über die Distanz von 27 Kilometern entlang des „Hoch-Tirol-Trails“ ist die Gemeinde Prettau im Talschluss des Ahrntales in Südtirol. Erst zwischen 17 und 18 Uhr wird die Gruppe aus Osttirol in Prettau eintreffen. Es handelt sich hauptsächlich um Mitglieder der Schützen, der Bergrettung und der Feuerwehr. Eingeladen ist aber ausdrücklich jeder, der die Gruppe begleiten möchte. Für den Rücktransport am Sonntag ist die Anmeldung im Gemeindeamt Prägraten (04877/6363) erforderlich. Zwei Busse werden die Wanderer sicher heimbringen.