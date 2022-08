Photovoltaik-Großanlage in Jenbach: Freies Lager voll für die Sonne genutzt

Für LR Mattle ist mit dieser Großanlage ein wichtiger Schritt gesetzt. Mit finanziellen Anreizen will er auch private Flächen vermehrt für Photovoltaik nutzen. Doch es brauche auch großflächige Anlagen – wenn es nach ihm gehe, sollte jede Gemeinde die Fläche von zwei Fußballfeldern aufbringen. Das gelinge etwa auch über die Überdachung von großen Parkplätzen. „Da hätten wir in Tirol insgesamt etwa 800 Hektar und viele dieser Parkplätze sind sicherlich gut dafür geeignet. Ein Vorteil wäre auch, dass die großen Energieabnehmer direkt daneben stehen“, sagte Mattle. Für die Energiewende müsse man dennoch alle Technologien ausschöpfen, auch Biomasse, Fernwärme oder wo möglich Windkraft. Tinext will künftig auch Wasserstoffprojekte an verschiedenen Tiroler Standorten realisieren. Die erste Anlage in Kufstein ist in der Genehmigungsphase. Ab Herbst soll der Bau des 26 Mio. Euro schweren Projektes beginnen. Ein weiteres Projekt ist in Kooperation mit dem Industriebetrieb Innio in Jenbach geplant.