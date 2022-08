Überholmanöver missglückt: Mann prallte in St. Johann mit Auto gegen Böschung

St. Johann in Tirol – Betrunken hat ein Autofahrer am Dienstag einen Unfall in St. Johann verursacht. Der 50-Jährige war gegen 23 Uhr mit dem Auto auf der Hochkönigstraße unterwegs. Neben ihm saß eine 52-jährige Beifahrerin. Der Österreicher wollte einen anderen Pkw überholen. Dann wollte er diesen Vorgang jedoch wegen plötzlichen Gegenverkehrs abbrechen. Dabei kam er mit dem Auto von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Böschung und landete schließlich im angrenzenden Bachbett.