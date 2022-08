Holzstadel brannte in Mutters: Besitzer bekämpfte Flammen mit Feuerlöscher

Mutters – In Mutters hat am Dienstagabend ein Stadel gebrannt. Wie die Polizei berichtet, brach das Feuer um 20.50 Uhr in dem Holzstadel aus. Warum, ist nicht bekannt. Der Besitzer (52) versuchte, den Brand selbst mit einem Handfeuerlöscher zu bekämpfen. Die Feuerwehr löschte die Flammen dann endgültig. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. (TT.com)