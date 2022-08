Thiem zog nach Aufgabe von Dimitrow in Winston-Salem ins Achtelfinale ein

Winston-Salem – Der Bulgare fühlte sich plötzlich unwohl, beendete die Partie nach Konsultation des Physiotherapeuten. Thiem spielt am Mittwoch (19.00 Uhr Ortszeit; Donnerstag, 1.00 Uhr MESZ) im ersten Duell mit dem 20-jährigen Briten Jack Draper (Nr. 13) ums Viertelfinale.

„Das Wichtigste ist, dass sich Grigor bald gut fühlt und fit wird für die US Open", wünschte Thiem seinem Gegner eine gute Besserung. Der Lichtenwörther war nach Beendigung seiner Erstrundenpartie gegen den US-Amerikaner J. J. Wolf nach Mitternacht erst um 3:30 Uhr ins Bett gekommen und hatte dann gegen den Weltranglisten-19. erhebliche Anlaufschwierigkeiten. „Es war schwer, gleich die Intensität wieder hoch zu haben - vor allem, weil ich so eine Situation länger nicht mehr gehabt habe. Aber jedes Mal, wenn ich so eine Situation auf das Neue habe, wird mir das helfen."