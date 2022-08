Drei Verletzte bei Stürzen mit Fahrrad in Innsbruck, Längenfeld und Jungholz

Innsbruck, Längenfeld, Jungholz – Gleich drei Verletzte bei verschiedenen Unfällen mit dem Fahrrad in Tirol hat die Polizei am Mittwochmorgen gemeldet.

In Innsbruck stürzte am Dienstag gegen 18.50 Uhr ein E-Bike-Fahrer auf der Kranebitter Allee. Warum, ist nicht bekannt. Der 60-jährige Österreicher wurde stationär in der Klinik Innsbruck aufgenommen.

Kurz darauf kam ein Deutscher in Jungholz zu Sturz. Der 63-Jährige war mit Helm und Radbekleidung ausgerüstet, als er um 19.05 Uhr auf der Gemeindestraße talwärts in Richtung Deutschland fuhr. Auf der leicht abschüssigen Fahrbahn fuhr er im Straßenverlauf nach rechts. Er bremste mit dem Hinterrad auf einem Teilstück, das mit Sand bedeckt war. Das Hinterrad blockierte, der Mann stürzte und blieb unterhalb der Böschung liegen. Er verletzte sich schwer an Becken und Bein und wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Kempten geflogen.