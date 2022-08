Große Suchaktion nach vermisster Tirolerin in Fieberbrunn fortgesetzt

Fieberbrunn – Im Bereich der Almen im Gemeindegebiet von Fieberbrunn wurde am Mittwochmorgen die Suche nach einer vermissten Tirolerin fortgesetzt. Laut Polizei suchten Alpinpolizei, Feuerwehr und Bergrettung samt Hunden schon am Dienstag nach der Frau, die in der Nacht zuvor mit einer Bekannten auf einer Hütte übernachten wollte. Auch ein Polizeihubschrauber sowie eine Drohne kamen dabei zum Einsatz.