Rätsel um vermisste Hallerin: Große Suchaktion in Fieberbrunn

Fieberbrunn – Das Verschwinden einer Hallerin beschäftigt seit Dienstag die Einsatzkräfte in Fieberbrunn. Noch am Montag hielt sich die Frau zusammen mit einer Freundin auf einer Jagdhütte am Wildseeloder auf. „Sie ist dann allein zu einer Wanderung aufgebrochen, aber nicht zurückgekehrt“, erzählt Stefan Valenta, Einsatzleiter der Bergrettung: „Am Dienstag schlug die Freundin Alarm.“ Der Auftakt für die erste Suchaktion, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war. „Wir konnten das Handy orten und damit das Gebiet eingrenzen“, schildert der Bergretter: „Wir fanden dort zwar die Jacke der Frau, aber nicht die Abgängige.“