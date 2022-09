Vermisste Hallerin bei Suchaktionen in Fieberbrunn tot aufgefunden

Fieberbrunn – Traurige Gewissheit für die Angehörigen und Freunde jener Hallerin, die seit 23. August in den Fieberbrunner Bergen vermisst wurde. Am Donnerstag gegen 19.30 Uhr stießen Bergretter im Bereich Pletzergraben/Hochkopf auf die Leiche der Frau. Das teilte die Polizei am Freitag in einer Aussendung mit. Die Bergung des Leichnams ist mit dem Polizeihuschrauber geplant.