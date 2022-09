Vermisste Hallerin: Suchaktionen in Fieberbrunn weiter ohne Erfolg

Fieberbrunn – Das Verschwinden einer 36-jährigen Hallerin beschäftigt seit dem 23. August die Einsatzkräfte in Fieberbrunn. Umfassende Suchaktionen verliefen bis dato ergebnislos. Die Polizei wendet sich nun an die Bevölkerung.

Noch am vergangenen Montag, dem 22. August, hielt sich die Frau zusammen mit einer Freundin auf einer Jagdhütte am Wildseeloder auf. „Sie ist dann allein zu einer Wanderung aufgebrochen aber nicht zurückgekehrt“, erzählt Stefan Valenta, Einsatzleiter der Bergrettung: „Am Dienstag schlug die Freundin Alarm.“

Am vergangenen Mittwoch setzten die Bergretter mit einem Großaufgebot (35 Mann) die Suche am Wildseeloder fort. Dabei kam auch eine Drohne des Landeskriminalamts zum Einsatz. Aber ohne Erfolg – „die Hallerin war weiter unauffindbar, auch ihr Handy konnte nicht mehr geortet werden“, beschreibt Valenta den aktuellen Stand.

Nun wendet sich die Polizei mit einer Aussendung an die Bevölkerung. Zweckdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort der Frau werden an das LKA Tirol unter Tel. 059133/70-3333 , die Polizeidienststelle Kitzbühel unter Tel. 059133/7200 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten. Primär geht es um Hinweise zum Suchbereich Fieberbrunn-Wildalm-Lärchfilzkogel.

Bei der Vermissten handelt es sich um eine 36-jährige Frau die rund 155 Zentimeter groß ist und mit 45 bis 50 Kilogramm eine schlanke Statur hat. Ihre Haare sind dunkelbraun, schulterlang und gewellt, ihre Augenfarbe ist braun. Sie hat einen Überbiss am Oberkiefer, ein auffälliges Muttermal am linken Halsbereich sowie die Tätowierung eines „Gecko" in einer Größe von rund 10 Zentimetern am linken Schulterblatt. Vor ihrem Verschwinden trug sie eine schwarze Jogginghose, eine hellbraune Jacke (wurde bereits aufgefunden) sowie eine orange-gelbe Umhängetasche.