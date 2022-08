Lockt der FC Turin, gehen der Akademie Tirol die Argumente aus

Innsbruck – Fußball-Akademien bestehen aus Trainingsplätzen, Kraftkammern und Umkleidekabinen. Das Schaufenster ist mit keinem der fünf klassischen Sinne wahrnehmbar – und doch omnipräsent. In der Tiroler Talenteschmiede war vor einem Jahr vor allem der 2005er-Jahrgang betroffen – Talente wie Stefan Kordic, Alexander Weigand, Benedikt Huber oder Florian Micheler orientierten sich anders. Und auch heuer konnten Akademie-Leiter Roland Kirchler und Co. der Realität nicht entfliehen: Erst kürzlich wurde der Abgang von Emirhan Acar publik. Der Serie-A-Club FC Turin stattete den 17-Jährigen mit einem Profivertrag aus und lässt ihn vorerst im U19-Team gedeihen. Nachwuchsteam-Goalie Jonas Überbacher (2006) zog es zu Austria Wien, Luis Pfluger (2007) schlüpfte ins Trikot von Rapid Wien. Alles Spieler, die dem nunmehr ausgedünnten Tiroler U18-Team gut zu Gesicht gestanden wären.

„Die Perspektive, die den Spielern vorgelegt wird, können wir ihnen nicht bieten“, sah sich Kirchler chancenlos, die wechselwilligen Talente (und ihre Eltern und Berater) umzustimmen. Im Gegensatz zu Tirol stellen die beiden Wiener Großclubs Fohlen-Teams in der 2. Liga. Überbacher saß bei den Young Violets sogar schon auf der Bank. „Das Wacker-Debakel hat uns natürlich absolut nicht geholfen“, haderte Kirchler mit dem schwarz-grünen Abschied aus dem Profibereich.

Damit die Perspektiven steigen, setzt Kirchler die Hoffnung auf eine noch engere Kooperation mit dem Tiroler Bundesligisten WSG Tirol. „Wattens hat sich diesbezüglich etwas geöffnet“, zeigte sich der 28-fache Nationalspieler optimistisch. Am Samstag starten die drei Akademie-Teams bei der Admira in die Saison der ÖFB-Jugendliga. Am Trainersektor blieb nur U15-Coach Thomas Grumser (Co-Trainer Sandro Trentinaglia) eine Konstante. Florian Schwarz (U16/Co-Trainer Johannes Eichinger) und Rückkehrer Michael Baur (U18/Co-Trainer Robert Gallé) beerbten Andreas Spielmann (nach neun Jahren) und Bernhard Lampl.