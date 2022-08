London: Krieg gegen Ukraine für Moskau kostspielig und schädlich

Kiew, Moskau, London – Ein halbes Jahr nach dem Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine hat Großbritannien den Angreifern ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Die russischen Truppen kämen kaum voran, sagte Verteidigungsminister Ben Wallace am Mittwoch dem Sender BBC Radio 4. "Russlands Fortschritte können in Metern pro Woche gemessen werden, nicht in Meilen." Wallace sagte, seit dem Angriff am 24. Februar seien mehr als 80.000 russische Soldaten getötet oder verwundet worden oder desertiert.