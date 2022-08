Rauchs Corona-Empfehlungen und eine Wahlkämpferin: Das war „Tirol Live“

📽️ Video | Die komplette Folge von „Tirol Live”

Er ist schon lange in der Politik, sie will dorthin. Gaby Brandmayr will ein Grundmandat in Innsbruck-Land erreichen und dann in den Tiroler Landtag einziehen. Die nötigen Unterstützungsunterschriften hat sie bereits, für das Grundmandat bräuchte sie rund 9000 Stimmen. Derzeit sitzt Brandmayr für die MFG im Thaurer Gemeinderat.

Bei den Landtagswahlen tritt sie allerdings mit MIT an. MIT heißt „Mensch in Tirol“ und lasse sich nicht in ein Parteienspektrum einordnen. Warum sie sich für die Politik engagiert, erklärte Brandmayr bei Anita Heubacher in „Tirol Live“.

📽️ Video | Gaby Brandmayr in „Tirol Live”

Er, damit ist Johannes Rauch gemeint. Der Gesundheits- und Sozialminister war diese Woche in Alpbach und in Innsbruck. In „Tirol Live“ erzählte er, warum er beim Quarantäne-Aus und einem Ende der Masken- und Impfpflicht bleiben will.

📽️ Video | Johannes Rauch in „Tirol Live”

