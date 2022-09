Corona-Lage vor Schulstart, Polizei und Kabarett: Das war „Tirol Live“

Kommende Woche beginnt auch in Tirol wieder die Schule. Unter dem Motto „Mit Corona leben lernen“ soll in diesem Schuljahr der Präsenzunterricht gewährleistet werden. Einschränkungen sollen auf ein Minimum beschränkt werden. Doch wie gefährlich ist das Coronavirus noch? Virologin Janine Kimpel beurteilte in „Tirol Live“ die aktuelle virologische Lage.