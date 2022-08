Wahlkämpferin und Minister im Studio: „Tirol Live“ ab 18 Uhr auf TT.com

Er ist schon lange in der Politik, sie will dorthin. Gaby Brandmayr will ein Grundmandat in Innsbruck-Land erreichen und dann in den Tiroler Landtag einziehen. Die nötigen Unterstützungsunterschriften hat sie bereits, für das Grundmandat bräuchte sie rund 9000 Stimmen. Derzeit sitzt Brandmayr für die MFG im Thaurer Gemeinderat.

Bei den Landtagswahlen tritt sie allerdings mit MIT an. MIT heißt „Mensch in Tirol“ und lasse sich nicht in ein Parteienspektrum einordnen. Warum sie sich für die Politik engagiert, wird Brandmayr bei Anita Heubacher in „Tirol Live“ erklären.