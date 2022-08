Karner verteidigt Kampagne gegen Migration und Abschiebung im Fall Tina

Wien – Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) war am Dienstag zu Gast in der „Zeit im Bild 2", dabei ging es in erster Linie um die gestartete Online-Kampagne gegen Migration. Diese verteidigte Karner gegen kritische Stimmen von Experten: Das System sei überlastet, betonte er abermals, die Deutungshoheit dürfe nicht Schleppern überlassen werden. Dem Vorwurf, die ÖVP ziehe immer dann ein Ausländerthema hoch, wenn es der Partei politisch schlecht gehe, ging Karner nicht ein.