Formel-1-Chef Domenicali: „Nie wieder Rennen in Russland"

Die Formel 1 macht nicht mehr in Russland Station.

München – Wegen der Invasion Russlands in die Ukraine war der Grand Prix in Sotschi aus dem Kalender genommen worden, und hätte ab 2023 in St. Petersburg, der Heimatstadt von Wladimir Putin, stattfinden sollen. Doch schon Anfang März wurden alle Verträge gekündigt.