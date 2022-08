Reporter des Bayerischen Rundfunks bei Pressetermin in München angegriffen

München – Ein Reporter des Bayerischen Rundfunks (BR) ist am Rande einer Pressekonferenz in München von einem Mann angegriffen worden. Der Reporter habe Anzeige wegen Körperverletzung erstattet, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Der Vorfall habe sich am Dienstag bei einer Pressekonferenz von Gesundheitsminister Klaus Holetschek zu einer Kampagne für Corona-Auffrischimpfungen ereignet. Details wollten die Ermittler im Laufe des Mittwochs bekanntgeben.