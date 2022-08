Sieben Wochen nach Marmolata-Unglück: Koma-Patient erwacht

Trient – Davide Carnielli, der Trentiner Bergsteiger, der seit dem Gletscherunglück auf der Marmolata mit elf Todesopfer am 3. Juli in einem Krankenhaus in Treviso lag, ist aus dem Koma erwacht. Dies schrieb seine Schwester Valeria auf Facebook. "Davide befindet sich in einer Phase des Erwachens. Ihn erwartet ein langer Weg der Genesung, begleitet von der Liebe seiner Familie", berichtete die Frau.