Stabiler Bestand: Mehr als 1000 Braunbären leben in der Slowakei

Bratislava – In den slowakischen Westkarpaten leben laut einer neuen Studie mehr als 1000 Braunbären. Wie Forscher um Pavel Hulva von der Karls-Universität in Prag am Mittwoch mitteilten, ist der Bestand in der letzten Dekade weitgehend stabil geblieben. Von einer "Übervermehrung" der Raubtiere könne keine Rede sein. Für die Untersuchung sammelten Mitarbeiter der slowakischen Naturschutzbehörde mehr als 2.000 Kot- und Fellproben. Anschließend wurde im Labor in Prag die DNA untersucht.