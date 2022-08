Lkw wendete: Motorradlenkerin bei Sturz in Innsbruck schwer verletzt

Innsbruck – Eine Motorradfahrerin ist am Mittwoch in Innsbruck wegen eines vor ihr fahrenden Lkw zu Sturz gekommen. Der 27-jährige Lkw-Lenker fuhr laut Polizei gegen 11.20 Uhr auf der Höttinger Au Richtung Westen. An der Kreuzung mit dem Anna-Stainer-Knittel-Weg wollte er sein Fahrzeug – entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung – wenden und umkehren.