Einbrecher stahl aus Lokalen in Maurach mehr als 10.000 Euro

Maurach – Die Tiroler Polizei berichtet am Mittwoch von zwei Einbrüchen, die sich Anfang der Woche in Maurach am Achensee zugetragen haben. Zwischen Dienstagabend (23 Uhr) und Mittwochfrüh (6.30 Uhr) wurde in einem Lokal eingebrochen und aus einer versperrten Schublade mehr als 1000 Euro Bargeld gestohlen.