Jazztrompeterin Jaimie Branch mit 39 Jahren verstorben

New York – Die US-amerikanische Jazzkomponistin und Trompeterin Jaimie Branch ist in der Nacht auf Montag überraschend gestorben. Das bestätigte ihre Plattenfirma International Anthems am Mittwoch. Branch wurde nur 39 Jahre alt.

In den vergangenen Jahren erarbeitete sich Branch, Jahrgang 1983, den Ruf einer radikalen Jazz-Erneuerin, die sich kaum um konventionelle Genre- und Gattungsgrenzen kümmerte. So verband sie die Experimentierfreude improvisierter Musik mit Elementen von Hip-Hop und Punk. Branch war Mitglied mehrerer Ensembles und Bands – unter anderem der Chicagoer Indie-Formation Never Enough Hope. 2017 veröffentlichte sie ihr Solo-Debüt „Fly or Die“. Auf dem Nachfolger „Fly or Die II: Bird Dogs of Paradise“ war sie erstmals auch als Sängerin zu hören. Zuletzt veröffentlichte sie im Vorjahr mit dem Perkussionisten Jason Nazary unter dem Projektnamen Anteloper das Album „Pink Dolphins“.