Lenker übersah Stoppschild: Zwei Verletzte bei Kollision in Reith

Reith bei Seefeld – Ein Verkehrsunfall in Reith bei Seefeld hat am Mittwochvormittag zwei Verletzte gefordert. Laut Polizei wollte ein 78-Jähriger mit seinem Auto kurz vor 10 Uhr von der L14 auf die B177 fahren. Der Mann ordnete sich auf der linken Spur ein, um nach links in die Bundesstraße einzubiegen. Dabei übersah er ein Stoppschild und rollte in den Kreuzungsbereich, wo es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 81-Jährigen kam.