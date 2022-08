Frau bei Bus-Vollbremsung in Innsbruck verletzt: Polizei sucht Zeugen

Innsbruck – Nach einem Vorfall mit einem Linienbus am Mittwoch im Olympischen Dorf in Innsbruck ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Der 56-jährige Lenker fuhr gegen 15.35 Uhr mit einem Bus der Linie F von der Siemensstraße in Richtung Kugelfangweg, wo er nach rechts Richtung Süden abbog. Am westlichen Gehsteig des Kugelfangwegs gingen zwei Mädchen in Richtung Süden und überquerten – für den Busfahrer überraschend – den dortigen Schutzweg.