Paragleiter stürzte im Stubai in Latschenfeld: schwer verletzt

Fulpmes – Bei einem Paragleitunfall im Stubaital hat sich ein 63-Jähriger am Mittwoch schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann startete gegen 12.45 Uhr von der Bergstation Kreuzjoch der Schlick 2000. Kurz nach dem Start flog er eine Rechtskurve, verlor dadurch die Thermik und stürzte nach weiteren 100 bis 200 Metern Flugstrecke in ein Latschenfeld. Der Schwerverletzte wurde durch den Notarzthubschrauber per Tau geborgen und ins Krankenhaus Hall gebracht. (TT.com)