Motorradfahrer und E-Bikerin bei Stürzen in Längenfeld verletzt

Längenfeld – Von zwei Unfällen mit Verletzten in Längenfeld berichtet die Polizei am Mittwoch. Eine 81-Jährige fuhr am Vormittag mit ihrem E-Bike am Ötztaler Radweg talauswärts. In einer Linkskurve kam sie aus Unachtsamkeit zu Sturz und prallte mit dem Bike gegen die Mauer einer Unterführung. Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt, der Notarzthubschrauber brachte sie in die Innsbrucker Klinik.