US-Luftwaffe bombardiert erneut Iran-treue Milizen in Syrien

Die US-Luftwaffe hat zum wiederholten Mal innerhalb von 24 Stunden Stellungen Iran-treuer Milizen im Osten des Bürgerkriegslandes Syrien bombardiert. Dabei seien drei Milizionäre getötet worden, berichte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag. Das US-Zentralkommando sprach ebenfalls von zwei oder drei Toten und nannte die Bombardierungen eine Reaktion auf koordinierte Raketenangriffe der Milizen auf zwei Einrichtungen der US-Armee in der Region.

Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Patrick Ryder, sagte am Donnerstag in Washington, in einer weiteren Aktion sei ein weiterer Milizenkämpfer getötet worden. Damit erhöhe sich die Zahl der Toten auf vier.