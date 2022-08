MIT geht ohne Budget in die Wahl: Gaby Brandmayr in „Tirol Live“

Zu Gast im „Tirol Live“-Studio: Gaby Brandmayr, Spitzenkandidatin von MIT, einer Gruppierung, die nur in Innsbruck-Land kandidiert.

Innsbruck – Es ist ein großer Sprung – von 87 Unterstützungserklärungen, die das Antreten bei der Landtagswahl in Innsbruck-Land möglich machten, zu 9000 Stimmen für ein Grundmandat im Landtag. Gaby Brandmayr, Spitzenkandidatin von MIT (Menschen in Tirol), will genau diesen Sprung schaffen. Sie tut das ohne Wahlkampfbudget und, wie sich bei „Tirol Live“ zeigte, auch ohne ein konkretes Programm. Dafür soll das Miteinander im Vordergrund stehen.