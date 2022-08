12 Plätze mehr: Neustifter Altenheim wurde ausgebaut

Neustift – Sonnendurchflutete Räume, helle Farben, liebevolle Dekoration, freundliche Gesichter. Wer das Vinzenzheim in Neustift betritt, denkt eher an eine (Senioren-)Residenz als an ein Heim. Im Jahr 2010 eröffnet, stieß man zuletzt mit 28 Plätzen für die Langzeitpflege an die Kapazitätsgrenzen. Nachdem im nahe gelegenen Wohnpark Scheibe die Tagespflege sowie das betreute Wohnen ausgelagert werden konnten, ergab sich die Möglichkeit zur Erweiterung. In nur sieben Monaten wurde der Wohnbereich um 12 Plätze erweitert.