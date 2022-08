Freiwillige unterstützen bei Almpflege im Nationalpark Hohe Tauern

„Im Wipptal laufen solche Freiwilligen-Projekte bereits sehr erfolgreich. Wir glauben, in Osttirol ebenfalls ein ansprechendes Angebot zu haben, das in den kommenden Jahren einen Beitrag zum Erhalt der Kulturlandschaft leisten könnte“, meint Organisatorin Brunner. Sie hat das Projekt gemeinsam mit Nationalpark-Direktor Hermann Stotter ins Leben gerufen.

Fachfrau oder Fachmann müsse man wirklich nicht sein, zerstreut Brunner mögliche Bedenken. „Ein Mitarbeiter des Nationalparks weist die Helferinnen und Helfer in die Tätigkeiten ein und steht für alle Fragen und bei schwierigeren Handgriffen zur Seite.“

Die Freiwilligen treffen sich am Montag, 12. September, um 9.00 Uhr beim Lebensmittelgeschäft in St. Jakob. Mitzubringen sind entsprechende Kleidung, gutes Schuhwerk und ein Schlafsack. Die Helfer werden zur Almhütte gebracht. Zwei Tage später, am Mittwoch, werden die Teilnehmer dort gegen 16 Uhr wieder abgeholt. Alle Informationen bietet Organisatorin Daniela Brunner unter der Telefonnummer 0680/238 14 59. (TT, bcp)