Patronatsfest in Stift Wilten: Doppelter Grund zum Feiern in St. Bartlmä

Innsbruck – Am 24. August wird nicht nur des Heiligen Bartholomäus gedacht, sondern jährt sich auch die Unabhängigkeitserklärung der Ukraine zum 31. Mal. Aus diesem Grund und als besonderes Zeichen der Solidarität sowie der gelebten Integration feierte das Stift Wilten gestern das Patronatsfest des Heiligen Bartholomäus gemeinsam mit der Ukrainischen Gemeinde in Tirol. Über Einladung von Abt Raimund (Stift Wilten) und auf Initiative des Honorarkonsuls der Ukraine in Tirol, Walter Peer, sowie des Koordinators der Ukrainischen Gemeinde im Krisenstab des Landes, Ihor Hinda, nahmen auch Mitglieder der Pfarrgemeinde Wilten und der Traditions- und Brauchtumsgruppen des Stadtteils an der Feier teil.