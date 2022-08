Harvey Weinstein kann Einspruch gegen Verurteilung einlegen

New York, Los Angeles – Ex-Hollywood-Mogul Harvey Weinstein (70) kann gegen seine Verurteilung wegen Sexualverbrechen im Jahr 2020 Einspruch einlegen. Ein Berufungsgericht in New York erteilte am Mittwoch die entsprechende Erlaubnis für diesen Schritt, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. „Wir sind hoffnungsvoll und dankbar für diese seltene Gelegenheit", hieß es am Mittwoch in einer Stellungnahme von Weinsteins Sprecher Juda Engelmayer, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag.