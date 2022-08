Sängerin Avril Lavigne erhält Stern auf Hollywoods „Walk of Fame"

Los Angeles – Die kanadische Sängerin Avril Lavigne (37, „Complicated", „Girlfriend") soll auf Hollywoods „Walk of Fame" mit einer Sternenplakette verewigt werden. Das gaben die Betreiber der Touristenmeile in Los Angeles am Mittwoch (Ortszeit) bekannt. Am 31. August soll Lavigne ihren Stern enthüllen – es wird die 2731. Plakette auf dem berühmten Gehweg sein. Als Gastredner ist der Rapper Machine Gun Kelly eingeladen.