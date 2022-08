„Das Licht, aus dem die Träume sind“: Dieser Betrug kann Leben retten

Innsbruck – Das Kino ist eine Erfindung ohne Zukunft. Dieser Satz wird Antoine Lumière zugeschrieben, der mit seinem Bruder Louis bewegte und bewegende Bilder vor gut 120 Jahren massentauglich gemacht hat. Damals war das Kino noch Jahrmarktsattraktion – und ein bisschen Budenzauber ist es immer geblieben: schöner, größer, bunter als das echte Leben. Die Zukunft dürfte Lumière seiner Erfindung abgesprochen haben, weil Kino auch in seinen zeitgeistigsten Aggregatzuständen immer ein Ort vergegenwärtigter Vergangenheit ist, historisches Präsens, wenn man so will. Kino war folglich schon nostalgisch, als es noch gar nichts zu erinnern gab.