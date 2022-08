Stärke 3,5: Keine Schäden bei Erdbeben in Friaul

Pordenone – Ein Beben mit Stärke 3,5 ist in der Nacht auf Donnerstag in Kärntens Nachbarregion Friaul Julisch Venetien gemeldet worden. Das Zentrum lag auf einer Tiefe von zwölf Kilometern in Frisanco nahe der Stadt Pordenone. Das Erdbeben war dort sehr stark zu spüren und weckte die Menschen. Es gab aber weder Personen- noch Sachschäden.