EZB-Chefin: Dürfen bei Inflation nicht nur auf unsere Modelle schauen

Frankfurt – Die Europäische Zentralbank (EZB) muss laut ihrer Präsidentin Christine Lagarde bei der Bewertung der Inflationsaussichten künftig eine breitere Perspektive einnehmen. Sie sei sicher, dass die EZB ihr Inflationsziel von zwei Prozent wieder erreichen werde, sagte Lagarde der französischen Zeitschrift Madame Figaro in einem am Donnerstag auf der EZB-Webseite veröffentlichten Interview. Die Frage sei aber, wann und in welchem Zeitraum und was die Auswirkung sein werde.