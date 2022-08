Der Countdown läuft: Letzter Feinschliff für Schwaz vor dem Liga-Auftakt

Sebastian Spendier (Bild) nahm für Schwaz am Handball-Medien-Tag in Wien teil, heute testen die Adler gegen Winterthur (SUI).

Schwaz – In gut einer Woche beginnt für Sparkasse Schwaz Handball Tirol die neue Saison in der HLA-Meisterliga. Für die Mannschaft von Neo-Trainer Klaus Hagleitner steht nach einer intensiven Vorbereitung nun der Feinschliff auf dem Programm.

„In der momentanen Phase ist die Belastungssteuerung überaus wichtig, damit wir zum Auftakt in Linz auf den Punkt bereit sind“, skizziert Hagleitner. Heute (19.30 Uhr) gastiert Schwaz beim zehnfachen Schweizer Meister Pfadi Winterthur, der seinen Kader für diese Saison u. a. mit dem spanischen Welt- und Europameister Viran Morros (kam von den Füchsen Berlin) verstärkt hat. Nicht minder attraktiv ist das letzte Testspiel am Freitagabend beim SSV Brixen, die Südtiroler sind Anwärter auf den italienischen Meistertitel.

In der zweiten Septemberwoche startet auch die HLA-Challenge durch. Medalp Innsbruck Handball Tirol und das Schwazer Future Team sind derzeit im Testspieleinsatz. Die junge Innsbrucker Truppe von Dragoljub Perovic misst sich am Freitag (17.30 Uhr/Landessportzentrum) mit Bayreuth, am kommenden Dienstag geht es nach Eppan (20.00 Uhr).