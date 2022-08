„Alcarràs – Die letzte Ernte“: Die Bagger des „Sonnenkönigs“

Die Familie Solé baut in Katalonien Pfirsiche an. Ihre Plantage soll dem Fortschritt weichen.

Innsbruck – In einem Autowrack irgendwo im Nirgendwo Kataloniens spielen Kinder Astronauten. Dass der Idylle, in der sie ihren Sommer verbringen, Ungemach droht, kündigt sich geräuschvoll an. Bagger fahren auf – im Kino ein untrügliches Zeichen für Veränderung. Die Kinder wollen Hilfe holen. Als sie zurückkommen, ist das Wrack weg. Aber die Bagger werden bleiben.