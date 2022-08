Die härtesten 400 Meter der Welt: 1500 Sportler wollen es am Bergisel wissen

Innsbruck - 1500 Teilnehmer aus 26 Nationen lassen sich am Samstag (ab 9 Uhr) die Premiere des Red Bull 400 am ehrwürdigen Bergisel-Areal nicht entgehen. Rund 400 Meter geht es vom Auslauf der Tournee-Schanze hinauf bis zu jenem Punkt, wo sich alljährlich am 4. Jänner die besten Skispringer nach unten stürzen. 130 Höhenmeter und bis zu 75 Prozent Steigung gilt es zu bewältigen. Veranstalter Andreas Berger (Bild), selbst 100-m-Rekordler, freut sich auf hochdekorierte Sportler wie Ex-Bergläufer Markus Kröll, die Rodler Hannah Prock, Madleine Egle, Lorenz Koller und Wolfgang Kindl oder Ex-Biathlet Dominik Landertinger ...