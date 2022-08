McLaren-Teamchef nach Ricciardos Aus: „Beteilige mich nicht an Spekulationen"

Spa-Francorchamps - Durch den Abschied von Daniel Ricciardo bei McLaren zum Jahresende will sich Teamchef Andreas Seidl nicht zu möglichen Nachfolgern äußern. "Ich beteilige mich nicht an irgendwelchen Spekulationen", sagte Seidl vor dem Formel-1-Grand-Prix von Belgien an diesem Wochenende in Spa-Francorchamps. Auf Nachfrage zum weiteren Zeitplan betonte der Deutsche, dass der Fokus aktuell auf Ricciardo und dann auf dem nächsten Rennen liege.