Abwerzger mit offenem Brief an ÖVP-Wähler: „Mattle steht für Linksruck"

Innsbruck – Der Spitzenkandidat der Tiroler Freiheitlichen Markus Abwerzger wendet sich in einem offenen Brief an Funktionäre und Wähler der ÖVP. Der Brief ist eine Reaktion auf die gestrige Ankündigung von VP-Chef Anton Mattle, eine Koalition mit den Freiheitlichen auszuschließen.