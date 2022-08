„Aussage zu verweigern ist kein Nachteil“

Was mache ich, wenn sich die Polizei bei mir meldet und mich mit konkreten Verdächtigungen konfrontiert und mich bittet, zur Polizeiinspektion zu kommen, um eine Aussage zu machen? Der Beschuldigte weiß üblicherweise nicht, welche Informationen und Ermittlungsergebnisse der Polizei schon vorliegen. Schon Unschärfen oder Irrtümer in einer Aussage können im Strafverfahren dazu führen, dass man Ihnen gar nichts mehr glaubt. Man muss daher schon am Beginn des Verfahrens entscheiden, ob und wann man eine Aussage tätigt. Sie haben als Beschuldigter das grundlegende Recht, die Aussage zu verweigern. Ein erfahrener Verteidiger wird Ihnen daher immer raten, sich vor jeder Aussage mit einem Rechtsanwalt zu besprechen. Er wird sich zunächst einen Überblick über den Akt verschaffen. Sie müssen exakt wissen, was Ihnen aus welchen Gründen zur Last gelegt wird. Sollten Sie sogar festgenommen worden sein, stehen Ihnen diese Rechte selbstverständlich auch zu.