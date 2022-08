„Landtagswahl-Kompakt“: Der neue TT-Newsletter zur Tirol-Wahl 2022

Entgeltliche Einschaltung

Von Manfred Mitterwachauer

Liebe Leserinnen und Leser,

heute in exakt einem Monat sind Sie es, die die Qual der Wahl haben werden. Darüber, wer in Tirol die kommenden fünf Jahre die politischen Zügel in der Hand halten wird.

Am 25. September wählt Tirol einen neuen Landtag. Neben der gewohnt umfassenden Berichterstattung in allen Printausgaben der Tiroler Tageszeitung und auf unserem Online-Kanal tt.com samt Bewegtbild in „Tirol Live“ werden wir Sie ab sofort auch über diesen neuen Newsletter „Landtagswahl-Kompakt“ regelmäßig über die verschiedenen Entwicklungen, Facetten und Hintergründe zur Wahl, den Wahlkampf und natürlich auch die folgende Regierungsbildung auf dem Laufenden halten. Aus landes-, lokal- und bundespolitischer Sicht.